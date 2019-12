Tennis

Tennis : Nadal imbattable sur terre battue ? Il répond !

Publié le 26 décembre 2019 à 18h35 par La rédaction

À 33 ans, Rafael Nadal est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, en particulier sur terre battue. Le numéro 1 mondial a répondu sur sa relation particulière avec Roland Garros, un tournoi pratiqué sur sa surface de prédilection.

À 33 ans, Rafael Nadal est à une unité d'égaler le record de Grand Chelem de son éternel rival Roger Federer. Le Majorquin a toujours dominé le tennis mondial lors des tournois sur terre battue, une surface sur laquelle il pourrait être le meilleur de l'histoire du tennis. En conséquence, Rafael Nadal a particulièrement marqué le tournoi de Roland Garros qu'il a gagné à 12 reprises. Pourtant Rafael Nadal ne s'estime pas imbattable sur cette surface mais sait qu'il peut impressionner ses concurrents lorsqu'il est sur un court de terre battue.

« Mes rivaux ont vu qu’il était difficile de gagner Roland-Garros »