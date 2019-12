Tennis

Tennis : Nadal fait passer un message fort à ses supporters

Publié le 24 décembre 2019 à 22h35 par A.D.

Depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal bénéficie d’un énorme soutien de la part de ses fans. Le numéro un mondial a tenu à leur rendre hommage.

Rafael Nadal est reconnaissant envers ses supporters. Sur tous les courts qu’il foule, et en particulier dans son jardin à Roland-Garros, le numéro un mondial a la chance d’être poussé par un public survolté. Lors d’un entretien accordé à Marca , Rafael Nadal a fait passer un message fort à ses fans.

«Cela me donne une grande satisfaction personnelle»