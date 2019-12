Tennis

Tennis : Rafael Nadal se prononce sur le record de Federer !

Publié le 24 décembre 2019 à 10h35 par A.D.

Sacré à l’US Open et à Roland-Garros cette saison, Rafael Nadal n’est plus qu’à une unité du record de Roger Federer. S’il dépasse le maître à jouer suisse, le numéro un mondial ne se considérera pas pour autant comme le meilleur joueur de l’histoire.

Rafael Nadal passera-t-il devant Roger Federer ? Avec ses 20 titres en Grand Chelem, le Suisse reste le maître incontesté de la planète tennis. Toutefois, Roger Federer doit se méfier de Rafael Nadal. Vainqueur de l’US Open et de Roland-Garros lors de la saison 2019, le Majorquin n’est plus qu’à une longueur de Federer (19). Lors d’un entretien accordé à Marca , Rafael Nadal s’est livré sur le record de son plus grand rival.

«C’est déjà une satisfaction de faire partie de l’histoire»