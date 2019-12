Tennis

Tennis : Rafael Nadal prévient Roger Federer pour 2020 !

Publié le 20 décembre 2019 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il est toujours numéro 1 mondial, Rafael Nadal se rapproche de la retraite. En conférence de presse l'Espagnol a dévoilé son objectif pour la saison à venir.

À 33 ans, Rafael Nadal est déjà une légende du tennis. Toujours numéro 1 mondial, l'Espagnol semble se mettre moins la pression que les années précédentes. Peut-être est-ce dû à une fin de carrière se rapprochant inexorablement ? Toujours est-il que Rafael Nadal veut tenir son rang et a annoncé vouloir gagner au moins un Grand Chelem supplémentaire l'année prochaine. Il égalerait alors le record de Roger Federer avec 20 tournois du Grand Chelem (le Suisse a 6 Masters de plus que Nadal).

« Ce serait incroyable de gagner vingt tournois du Grand Chelem »