Tennis

Tennis : Federer s’enflamme avant son duel face à Nadal

Publié le 19 décembre 2019 à 12h35 par A.D.

En février prochain, Roger Federer affrontera Rafael Nadal lors d’un match d’exhibition. Le maitre à jouer suisse a fait part de son immense bonheur avant d’affronter l’un de ses plus grands rivaux en Afrique du Sud.

Roger Federer a déjà coché une date importante dans son agenda de 2020 : le 7 février. Dans un mois et demi, le maitre à jouer suisse se frottera à Rafael Nadal au Cap en Afrique du Sud. Lors d’un match d’exhibition, les deux as du tennis devraient jouer devant une foule de 48 000 spectateurs, un chiffre qui pourrait devenir le record du monde d’affluence dans la discipline. Dans des propos rapportés par Puntobreak , Roger Federer a annoncé la couleur avant ce duel de titans face à Rafael Nadal.

«Ce sera très spécial, c’est juste fou»