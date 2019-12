Tennis

Tennis : Tsitsipas prévient Nadal et Djokovic pour 2020 !

Publié le 18 décembre 2019 à 19h35 par La rédaction

Sixième du classement ATP à l'issue de la saison 2019, le prometteur Stéfanos Tsitsipas a clairement affiché l'ambition d'aller jouer des coudes avec les meilleurs de la planète la saison prochaine.

À seulement 21 ans Séfanos Tsitsipas a réalisé une excellente saison qu'il l'a amené jusqu'à la 6ème place du classement ATP. Le Grec est le seul à avoir battu les 3 membres du « Big 3 », à savoir Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic en 2019. Et il fait savoir qu'il souhaite rééditer ces performances l'année à venir. Tsitsipas a également évoqué l'avènement de sa génération aux dépens de celle encore en place représentée par Novak Djokovic (2ème mondial) et Rafael Nadal (1er).

« J'ai comme objectif de gagner un Grand Chelem »