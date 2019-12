Tennis

Tennis : Monfils évoque la suprématie de Nadal, Djokovic et Federer !

Publié le 17 décembre 2019 à 13h35 par La rédaction

Gael Monfils a évoqué les performances affolantes de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Et le Français se montre admiratif malgré ses nombreuses défaites face à ces trois joueurs.

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic marquent de leur empreinte l’histoire du tennis. A eux trois, ils comptabilisent 264 titres en simple dont 55 Grands Chelems. Des chiffres affolants qui traduisent la suprématie de ces trois joueurs durant plus d’une décennie. Gael Monfils qui a affronté à de nombreuses reprises Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic a évoqué la suprématie du « Big 3 ». Et Gael Monfils ne s’est pas montré rancunier.

« Affronter ces légendes est quelque chose d’incroyable »