Tennis : La confidence de Federer sur ce qui aurait pu stopper sa carrière !

Publié le 19 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction

Alors qu'il approche doucement de sa retraite, Roger Federer a raconté une anecdote de jeunesse qui aurait pu rompre sa carrière.

Roger Federer est une véritable légende. À 38 ans, le Suisse joue les prolongations avec une 3ème place au classement ATP en 2019. Si Federer entend continuer sa carrière quelques années encore, il tend irrémédiablement vers la retraite. Mais Federer profite de ses dernières saisons sur le circuit pour passer du bon temps et donner quelques anecdotes sur sa carrière. Il est revenu sur sa jeunesse et certains moments où il a pris des risques inconsidérés qui auraient pu stopper sa carrière.

« J'aurais pu me blesser et ne jamais avoir la carrière que j'ai eu »