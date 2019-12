Tennis

Tennis : McEnroe, Edberg… La nouvelle sortie de Federer sur sa retraite !

Publié le 19 décembre 2019 à 15h35 par A.D.

Agé de 38 ans, Roger Federer pourrait bientôt tirer sa révérence. Le maitre à jouer suisse a fait passer un nouveau message sur sa retraite sportive.

Roger Federer n’a pas de grosses attentes concernant la fin de sa carrière. Au mois d’août dernier, le maitre à jouer suisse a soufflé sa 38ème bougie. Malgré tout, l’ancien numéro un mondial reste l’un des meilleurs joueurs du monde. Alors qu’il approche de plus en plus de la quarantaine, Roger Federer pourrait prendre sa retraite d’ici peu. Lors d’un entretien accordé à Associated Press , Roger Federer s’est livré sur sa fin de carrière.

«Je ne pense pas que la sortie doit être aussi parfaite»