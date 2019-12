Tennis

Tennis : Rafael Nadal affiche ses objectifs pour 2020 !

Publié le 20 décembre 2019 à 13h35 par T.M.

Après quelques semaines de vacances, Rafael Nadal a entamé sa préparation pour l’année 2020. Et l’Espagnol a un grand objectif pour cette nouvelle saison.

Malgré ses 33 ans, Rafael Nadal est toujours au top de la planète tennis. L’Espagnol vient d’ailleurs de terminer l’année 2019 à la place de numéro 1 mondial. Et pour 2020, il espère bien continuer sur cette lancée. Pour cela, Nadal est déjà en préparation pour être au top pour cette nouvelle saison. Le Majorquin a, en effet, de grands objectifs, notamment remporter un nouveau tournoi du Grand Chelem, ce qui porterait son total à 20.

« Incroyable de gagner 20 tournois du Grand Chelem »