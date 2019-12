Tennis

Tennis : L'aveu de Roger Federer sur sa retraite !

Publié le 19 décembre 2019 à 23h35 par La rédaction

À 38 ans, le monument Federer voit la fin de sa carrière approcher à grands pas. Pourtant, le Suisse ne semble pas prêt à ranger sa raquette tout de suite.

Roger Federer est une légende du tennis moderne. Pour son style, autant sûr qu'en dehors des terrains, pour sa longévité en tant que professionnel mais surtout pour son mental de fer. À 38 ans, Federer vient de terminer la saison en tant que 3ème mondial et le Suisse compte bien continuer à tenir son rang le plus longtemps possible. En entretien Roger Federer s'est confié sur sa retraite à venir et il ne semble pas l'envisager à la fin de la saison prochaine.

« J’ai l’impression que j’ai été "au bout de ma carrière" pendant très, très longtemps »