Tennis

Tennis : Le message fort de Rafael Nadal concernant Tsitsipas !

Publié le 21 décembre 2019 à 16h35 par T.M.

Alors que Nadal, Federer et Djokovic sont encore au sommet de la planète tennis, Stéfanos Tsitsipas est décidé à chambouler cet ordre. D’ailleurs, Rafael Nadal se méfie du Grec à qui il prédit un bel avenir.

La nouvelle génération est en train de pointer le bout de son nez en tennis. Si Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic sont encore au sommet, leur hégémonie pourrait prochainement prendre fin. Et à 20 ans, Stéfanos Tsitsipas fait partie de ceux qui peuvent s’asseoir sur le trône. Le Grec a d’ailleurs montré tout son talent que remportant le Masters de Londres, dernier tournoi de la saison réunissant les 8 meilleurs joueurs. Tsitsipas a donc tout pour être un grand et Nadal en est d’ailleurs convaincu.

« Il luttera pour les titres importants »