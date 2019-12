Tennis

Tennis : Quand Tsitsipas se retrouve comparé à Federer et Djokovic !

Publié le 19 décembre 2019 à 17h35 par B.C.

Sixième du classement ATP à l'issue de la saison 2019, Stéfanos Tsitsipas est promis à un grand avenir et se retrouve déjà comparé à deux des plus grands joueurs de l'histoire du tennis...

Stéfanos Tsitsipas a réalisé une année 2019 extraordinaire. Sixième du classement ATP et vainqueur du dernier Masters de Londres, le Grec est le seul à être parvenu à venir à bout de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic cette saison. Désormais, Tsitsipas compte bien remporter un titre du Grand Chelem comme il l'a récemment avoué dans un entretien accordé à l'AFP. Un objectif qui semble à sa portée aux yeux de Marcos Baghdatis, jeune retraité des courts et désormais entraîneur d’Elina Svitolina, qui n'hésite pas à comparer l'espoir de 21 ans à Roger Federer et Novak Djokovic.

« Je vois un peu de Roger Federer en lui »