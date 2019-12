Tennis

Tennis : Le message lourd de sens de Roger Federer sur son corps

Publié le 20 décembre 2019 à 16h35 par La rédaction

Roger Federer s’est exprimé sur son intersaison et sur sa reprise de l’entraînement. Et le Suisse estime qu’il faut du temps pour relancer la machine.

L’année 2020 marquera la 23 ème saison de Roger Federer sur le circuit professionnel. Une année importante pour le Suisse qui cherchera à améliorer sa marque de 20 titres du Grand Chelem et qui tentera d'aller chercher sa première médaille d’or individuelle aux Jeux Olympiques de Tokyo. A quelques jours du lancement de la saison 2020, Roger Federer s’est exprimé sur sa reprise à l’entrainement.

« Le come-back n’est pas super fluide surtout au début »