Tennis : Rafael Nadal décrit son calvaire du début de saison 2019

Publié le 25 décembre 2019 à 22h35 par A.D.

Numéro un mondial à la fin de la saison 2019, Rafael Nadal a tout de même vécu des moments compliqués. Le Majorquin est revenu sur son passage à vide après l’Open d’Australie.

L’année 2019 n’a pas été parfaite pour Rafael Nadal. Et pourtant, le Majorquin est parvenu à récupérer la place de numéro un mondial à Novak Djokovic. Alors qu’il a vécu des mois compliqués après l’Open d’Australie, Rafael Nadal est revenu sur sa descente aux enfers.

«Les mois entre l’Open d’Australie et Barcelone ont été difficiles»