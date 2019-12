Tennis

Tennis : Federer dévoile sa recette miracle pour gérer les défaites !

Publié le 25 décembre 2019 à 19h35 par A.D.

Grand champion de la planète tennis, Roger Federer n’est pas un grand habitué de la défaite, et pourtant elle reste douloureuse même pour lui. Le maître à jouer suisse a expliqué comment il se relevait après chaque revers.

Roger Federer sait comment rebondir après une défaite. A 38 ans, le Suisse est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis et ces succès ne se comptent plus. Toutefois, Federer ne gagne pas tout le temps et ça lui arrive également de perdre. Comment fait-il alors pour gérer ces revers ? Dans des propos rapportés par We Love Tennis , le maître à jouer suisse a révélé qu’il avait « un interrupteur » pour digérer plus facilement ses défaites.

«Je peux appuyer sur un interrupteur et c’est comme oublié»