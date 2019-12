Tennis

Tennis : Lucas Pouille annonce son forfait pour l’Open d’Australie

Publié le 24 décembre 2019 à 14h35 par A.D.

Demi-finaliste la saison dernière, Lucas Pouille ne pourra pas participer à l’Open d’Australie en 2020. Le Français a fait part de son immense regret de manquer le Grand Chelem australien.

Lucas Pouille devra attendre au mois un an pour retrouver l’Open d’Australie. Demi-finaliste de la dernière édition, le Français est contraint de déclarer forfait en 2020. Touché au coude, Lucas Pouille va manquer toute la tournée australienne. Dans des propos rapportés dans les colonnes de L’Equipe , le protégé de Sébastien Grosjean en Coupe Davis s'est livré sur son absence à Melbourne.

«Je ne vais pas pouvoir participer à l’Open d’Australie»