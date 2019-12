Tennis

Tennis : Federer affiche ses objectifs pour 2020 !

Publié le 22 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

Après une saison 2019 terminée à la 3ème place mondiale, Roger Federer a affiché ses objectifs pour 2020. Le Suisse espère remporter un nouveau Grand Chelem et s’illustrer aux Jeux olympiques.

Roger Federer a clos son année 2019 par une défaite en demi-finale du Masters face à Stefanos Tsitsipas. Une année au cours de laquelle le Suisse a remporté quatre nouveaux titres (Dubaï, Miami, Halle, Bale). Mais le numéro trois mondial n'est pas parvenu à remporter son 21ème Grand Chelem cette saison et ce, malgré des balles de match obtenues en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic. Ainsi, Roger Federer a fait de l'obtention d'un nouveau Majeur son objectif principal pour la saison 2020. Sans pour autant délaisser les Jeux olympiques de Tokyo.

« L’objectif est d’essayer de gagner un des cinq événements majeurs »