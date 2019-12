Tennis

Tennis : Federer en rajoute une couche sur sa retraite !

Publié le 22 décembre 2019 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 22 décembre 2019 à 19h36

De nouveau interrogé sur une prochaine retraite, Roger Federer a apporté une réponse pour le moins philosophique, et a notamment évoqué la notion du temps qui passe.

A 38 ans, Roger Federer est tout proche de la fin de sa carrière. Le Suisse n’a plus beaucoup de saisons dans les jambes et la question d’une prochaine retraite entraîne l’inquiétude de nombreux fans de tennis. Alors qu’il a terminé la saison à la 3ème place mondiale, Roger Federer a assuré qu’il rempilait pour une année supplémentaire avec l’objectif de remporter un nouveau Grand Chelem et d’aller chercher sa première médaille d’or individuelle aux Jeux Olympiques à Tokyo. Interrogé de nouveau sur la retraite, l’homme aux 20 Grand Chelem a apporté une réponse pour le moins philosophique et accompagnée d'une certaine nostalgie.

« Je ne veux pas repousser les pensées de la fin. Elles en font partie, elles sont réelles »