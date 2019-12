Tennis

Tennis : Federer raconte comment il aurait pu gravement se blesser… au ski !

Publié le 22 décembre 2019 à 23h35 par A.D.

Au début de sa carrière, Roger Federer aurait pu se blesser gravement au ski. Le Suisse est revenu sur cet épisode.

Roger Federer n’a pas toujours été le sportif le plus raisonnable. Respecté et adulé pour son grand professionnalisme durant sa longue carrière, le maitre à jouer suisse a eu quelques écarts pendant sa jeunesse. D’ailleurs, comme il l’a lui-même révélé, Roger Federer aurait pu mettre sa carrière en péril lors d’une virée au ski en janvier 2000.

«J’'ai volé dix mètres pour me retrouver cent mètres plus bas»