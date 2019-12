Tennis

Tennis : Nadal revient sur sa supposée invincibilité à Roland-Garros !

Publié le 24 décembre 2019 à 18h35 par La rédaction

Rafael Nadal s’est prononcé sur ses performances historiques à Roland-Garros et s'estime loin d'être imbattable malgré ses 12 sacres.

Rafael Nadal est sans aucun doute le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue. L’Espagnol présente des statistiques affolantes sur cette surface à l'image de ses nombreuses victoires à Porte d’Auteuil. Le numéro un mondial a remporté Roland-Garros à 12 reprises dont le dernier cette année face à Dominic Thiem. En 15 participations, Rafael Nadal n'a connu que trois défaites dont une par forfait (face à Robin Soderling en 2009, face à Novak Djokovic en 2015 et forfait avant son 3ème tour en 2016). Alors que beaucoup de joueurs considèrent que l’Espagnol est imprenable à Roland-Garros, Rafael Nadal a tenu à mettre les choses au clair et s’estime loin d’être imbattable.

« Tout le monde est battable et moi aussi parce que je me considère comme normal »