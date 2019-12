Tennis

Tennis : Zverev prévient Nadal et Djokovic !

Publié le 30 décembre 2019 à 15h35 par La rédaction

Alors que la nouvelle génération toque à la porte, les 4 tournois majeurs de la saison dernière ont été remportés Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pour Alexander Zverev, cela pourrait bien changer cette année.

Rafael Nadal lui-même a avoué qu'il ne s'attendait pas à une année aussi réussie. Et pourtant, la nouvelle génération très prometteuse représentée par Stéfanos Tsitsipas (21 ans), Daniil Medvedev (23 ans) ou Alexander Zverev (22 ans) n'a pas réussi à déloger le Big 3 (Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer) des trois premières places du classement ATP. Plus, toutes les victoires en Grand Chelem en 2019 ont été signée soit par Nadal (33 ans) soit par Djokovic (32 ans).

« Il y aura peut-être un nouveau vainqueur de Grand Chelem »