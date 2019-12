Tennis

Tennis : Qui est le meilleur entre Nadal et Federer ? La réponse de l’Espagnol

Publié le 27 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

Interrogé sur qui est le meilleur entre lui et Roger Federer, Rafael Nadal a joué les acrobates pour répondre à cette question.

Cette question oppose les fans de tennis depuis de nombreuses années. Qui est le meilleur joueur de tennis de l’histoire ? Roger Federer ou Rafael Nadal ? Le Suisse détient le record du plus grand nombre de Grand Chelem remportés avec 20 titres et cumule depuis le début de sa carrière près de 103 trophées en simple. Quant à Rafael Nadal, il a remporté à 12 reprises Roland-Garros et n’est plus qu’à une marche de Roger Federer avec 19 titres en Grand Chelem. Désigné « Champions des champions monde » par L’Equipe , Rafael Nadal a été questionné sur sa rivalité avec Roger Federer. Et le numéro un mondial s'est montré indécis au moment de désigner le meilleur des deux.

« Si je me sens très bien et lui juste normal, je suis meilleur que lui, mais… »