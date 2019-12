Tennis

Tennis : Rafael Nadal revient sur sa saison 2019 !

27 décembre 2019

Vainqueur notamment de deux tournois du Grand Chelem en 2019, Rafael Nadal a affirmé qu’il venait de connaitre la saison la plus extrême en émotions depuis le début de sa carrière.

A 33 ans, Rafael Nadal sort d’une saison 2019 plutôt réussie, au cours de laquelle il a notamment remporté l’US Open pour la quatrième fois de sa carrière ou encore son douzième Roland-Garros. Deux titres permettant au Majorquin de compter 19 victoires en Grand Chelem et de revenir à un triomphe de Roger Federer (20). Également défait en finale de l’Open d’Australie par Novak Djokovic, Rafael Nadal, qui a terminé l'année en tant que numéro un mondial, a confié avoir vécu une saison très forte en émotions.

« Je suis descendu très bas mentalement »