Tennis

Tennis : Nadal se livre sur sa rivalité avec Djokovic et Federer !

Publié le 27 décembre 2019 à 16h35 par La rédaction

À 33 ans, Rafael Nadal espère durer encore longtemps. En entretien, il a concédé que sa rivalité avec Roger Federer et Novak Djokovic l'a motivé pour rester si longtemps à haut niveau.

Rafael Nadal est l'actuel numéro 1 mondial. À 33 ans, l'Espagnol a réussi à dominer ses concurrents Novak Djokovic et Roger Federer en 2019. Avec ses deux compères, Rafael Nadal a roulé sur le tennis mondial durant plus d'une décennie et compose ce que la presse appelle le « Big 3 ». En entretien avec L'Équipe, Nadal a concédé que sa rivalité avec Federer et Djokovic pouvait avoir une influence sur sa volonté de se dépasser.

«Ce qu'ils accomplissent peut très bien avoir un impact sur moi»