Tennis : Le message fort de Djokovic sur sa présaison !

Publié le 30 décembre 2019 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il débutera sa saison à l’occasion de l’ATP Cup le 4 janvier, Novak Djokovic est revenu sur sa présaision. Et le Serbe n’a pas ménagé ses efforts durant les entraînements afin de se montrer performant en 2020.

Une nouvelle saison de tennis est sur le point de débuter. L’ATP Cup, nouvelle compétition par équipe, donnera le coup d’envoi de cette année 2020. Et c’est à l'occasion de ce tournoi que Novak Djokovic débutera sa saison. Avec la Serbie, le numéro 2 mondial aura l’ambition de glaner un nouveau trophée et de débuter idéalement l’année. Le joueur de 32 ans qui a remporté deux Grand Chelem en 2019 espère faire encore mieux cette année. Ainsi, Novak Djokovic n’a pas ménagé ses efforts durant la présaison. Une période qui lui a permis de travailler plusieurs aspects de son jeu.

« Il faut aimer se faire mal »