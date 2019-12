Tennis

Tennis : Andy Murray déclare forfait pour l’Open d’Australie !

Publié le 29 décembre 2019 à 13h35 par J.-G.D.

C’est officiel : Andy Murray ne participera pas à la prochaine édition de l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison.

Andy Murray se serait bien passé d’une telle nouvelle. Toujours non remis de sa longue blessure à l'aine, l'Écossais doit officiellement faire une croix sur l'Open d'Australie. Déjà absent de la dernière édition, l'ancien N°1 mondial ne foulera les courts de Melbourne en 2020 (20 janvier au 2 février). Un véritable crève-cœur pour le natif de Glasgow, lui qui faisait tout pour revenir au plus haut niveau.

« Je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer en Australie en janvier »