Tennis

Tennis : Novak Djokovic s’enflamme pour Andy Murray !

Publié le 21 décembre 2019 à 14h35 par T.M.

Après avoir connu de graves pépins physiques, Andy Murray est de retour sur les courts. Et Novak Djokovic n’a pas manqué de souligner le courage du Britannique.

Ancien numéro 1 mondial, Andy Murray fait preuve d’une force de caractère exceptionnelle. En effet, le Britannique a connu de graves problèmes à la hanche et a dû passer par la case opération. Un moment très difficile pour le joueur de 32 ans qui a même pensé à raccrocher. Finalement, Murray s’est battu et au terme d’un combat de plusieurs mois, il a fait son retour sur les courts. Un parcours retracé à travers un documentaire qui a d’ailleurs impressionné Novak Djokovic.

« Un guerrier incroyable »