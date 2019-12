Tennis

Tennis : Le constat de Rafael Nadal sur son retour à la compétition !

Publié le 21 décembre 2019 à 10h35 par T.M.

Après quelques jours de vacances, Rafael Nadal a retrouvé le chemin de la compétition du côté d’Abu Dhabi. Et l’Espagnol a fait le point sur ses sensations.

La fin de saison 2019 aura été parfaite pour Rafael Nadal. Alors qu’il a terminé l’année à la place de numéro un mondial, la cerise sur le gâteau a été cette victoire avec l’Espagne à la Coupe Davis. Le Majorquin a ensuite pris quelques jours de vacances, mais le revoilà déjà en action pour préparer la saison 2020. Du côté d’Abu Dhabi, Nadal a ainsi réussi son retour sur les courts avec une victoire face à Karen Khachanov. Et l’Espagnol a semblé être satisfait de son niveau.

« Surpris d’avoir bien joué tout de suite »