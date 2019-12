Tennis

Tennis : Murray revient sur ses envies de retraite !

Publié le 30 décembre 2019 à 23h35 par La rédaction

Andy Murray était tout proche de la retraite la saison dernière à cause de douleurs à la hanche. L’Écossais est revenu sur cet épisode de sa carrière.

Sa carrière aurait pu s’arrêter en janvier 2019. Handicapé par des douleurs à la hanche, Andy Murray avait annoncé que l’Open d’Australie serait très probablement le dernier tournoi de sa carrière. Le Britannique avait annoncé son désir de se retirer à Wimbledon, mais ses douleurs étaient trop intenses. Sorti à Melbourne au premier tour par Roberto Bautista-Agut, l’Ecossais était sorti en larmes et le public pensait avoir vu une dernière fois Andy Murray sur un court de tennis. Mais le joueur de 32 ans a vu ses douleurs à la hanche disparaître peu à peu et après avoir repris le goût de la compétition en double, le Britannique a repris le fil de sa carrière en simple. Alors qu’il vient de déclarer forfait pour l’Open d’Australie à cause d’une blessure à l’aine, Andy Murray est revenu sur ses envies de retraite la saison dernière.

« Cela aurait été une façon incroyable de terminer »