Tennis

Tennis : Gaël Monfils annonce la couleur pour l’Open d’Australie !

Publié le 4 janvier 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que Gaël Monfils dispute actuellement l’ATP Cup avec la France, il entend bien arriver au top de sa forme à l’Open d’Australie.

Plus que quelques jours avant le premier grand rendez-vous de la saison de tennis. A partir du 20 janvier, les meilleurs joueurs et joueuses du circuit en rendez-vous à Melbourne pour l’Open d’Australie. Qui remportera le premier tournoi du Grand Chelem de la saison ? La bataille s’annonce rude et Gaël Monfils souhaite jouer sa carte à fond pour ce tournoi. Actuellement à l’ATP Cup avec la France, le 10ème joueur mondial n’est pas encore au top. Toutefois, Monfils entend bien l’être à l’Open d’Australie.

« Je suis encore en phase de prépa »