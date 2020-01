Tennis

Tennis : Djokovic tacle l'organisation de l'ATP Cup !

Publié le 2 janvier 2020 à 17h35 par La rédaction

De nombreuses voix, dont celle de Novak Djokovic, se sont levées contre l'organisation de l'ATP Cup, un mois et demi après la Coupe Davis.

Alors que l'ATP Cup va bientôt commencer, de nombreuses voix s'élèvent contre l'organisation de cette compétition. Denis Shapalov, dernier finaliste de la Coupe Davis avec le Canada, avait ouvert le bal avant d'être rejoint par Rafael Nadal. C'est cette fois Novak Djokovic qui a donné son avis, et ce dernier n'est pas favorable à le tenue de ces deux compétitions en équipes à seulement 6 semaines d'intervalle. Novak Djokovic pencherait pour une fusion des deux tournois.

« Nous avons besoin d’une seule super coupe du monde »