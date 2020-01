Tennis

Tennis : Benoit Paire analyse sa deuxième victoire à l’ATP Cup

Publié le 6 janvier 2020 à 13h35 par A.D.

Au terme d’un match fou, Benoit Paire est venu à bout de Dusan Lajovic. Le Français est revenu sur sa victoire contre le Serbe à l’ATP Cup.

Benoit Paire a fait le job face à Dusan Lajovic. Pour leur deuxième rendez-vous à l’ATP Cup, les Bleus ont la lourde tâche de se frotter à la Serbie de Novak Djokovic. Ce matin, Benoit Paire ouvrait le bal face à Dusan Lajovic. Au terme d’une rencontre spectaculaire, le Français s’est imposé en trois sets (6-2, 6-7, 6-4). Dans des propos rapportés par L’Équipe , Benoit Paire a dévoilé les clés de sa victoire face à Dusan Lajovic.

«Je me fais débreaker parce que j’ai un peu de pression»