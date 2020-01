Tennis

Tennis : Gerard Piqué fondateur de l’ATP Cup ? La réponse !

Publié le 5 janvier 2020 à 16h35 par A.D.

Gerard Piqué est à l’origine de la création de l’ATP Cup. Sergiy Stakhovsky a expliqué comment le défenseur du Barça avait donné naissance à cette toute nouvelle compétition.

Gerard Piqué a laissé une trace indélébile dans le monde du tennis. Comme pour la nouvelle formule de la Coupe Davis, le défenseur du FC Barcelone a contribué à la conception de l’ATP Cup. Lors d’un entretien accordé à Ukrainian Tennis , Sergiy Stakhovsky a détaillé les coulisses de la création de la nouvelle compétition et le rôle de Gerard Piqué.

«Gérard Piqué et Kosmos en étaient à l’origine»