Tennis

Tennis : Benoit Paire compare l’ATP Cup et la Coupe Davis

Publié le 5 janvier 2020 à 10h35 par A.D.

Benoit Paire et les Bleus ont réussi leurs débuts à l’ATP Cup face au Chili. Le Français a comparé la nouvelle compétition à la Coupe Davis.

L’ambiance de l’ATP Cup est meilleure qu’à la Coupe Davis. C’est en tous les cas ce qu’a estimé Benoit Paire. Aligné d’entrée pour affronter le Chili, le natif d’Avignon n’a pas tremblé. Grâce notamment à la victoire de Benoit Paire face à Nicolas Jarry, les Bleus ont remporté leur duel face aux Chiliens ce samedi. Alors qu’il faisait ses débuts à l’ATP Cup, Benoit Paire a profité de l’occasion pour comparer cette toute nouvelle compétition à la Coupe Davis.

«C’est vrai qu’ici, il y a plus d’ambiance»