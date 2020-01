Tennis

Tennis : Goffin analyse sa victoire contre Rafael Nadal !

Publié le 10 janvier 2020 à 14h35 par A.D.

Ce vendredi, David Goffin a créé la surprise en venant à bout de Rafael Nadal. Le Belge est revenu sur sa victoire face au numéro un mondial en quarts de finale de l’ATP Cup.

David Goffin a réalisé le match parfait. Opposé à l’Espagne à l’ATP Cup, le Belge a eu la lourde tâche de se frotter à Rafael Nadal ce vendredi matin. Et contre toute attente, David Goffin l’a emporté en deux sets (6-4, 7-6). Dans des propos rapportés par Flow Sport s, le Belge s’est enflammé après sa victoire contre Rafael Nadal.

«Jai dû contenir ma nervosité jusqu’à la fin»