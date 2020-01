Tennis

Tennis : Rafael Nadal analyse sa première victoire à l’ATP Cup

Publié le 4 janvier 2020 à 18h35 par A.D.

Opposé à Nikoloz Basilashvili ce samedi matin à l’ATP Cup, Rafael Nadal l’a emporté. Le numéro un mondial s’est livré sur sa victoire face au Géorgien.

Rafael Nadal n’est pas tombé dans le piège tendu par Nikoloz Basilashvili. Pour son premier rendez-vous en phase de groupes de l’ATP Cup, l’Espagne a hérité de la Géorgie. Ce samedi matin, Rafael Nadal a donc dû se frotter à Nikoloz Basilashvili. Et sans surprise, le numéro un mondial s’est imposé en deux sets (6-3, 7-5). Dans des propos rapportés par Marca , Rafael Nadal a réagi à sa victoire face au Géorgien.

«J’ai fais quelques erreurs et cela m’a causé des problèmes»