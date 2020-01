Tennis

Tennis : L'aveu de Rafael Nadal sur ses victoires !

Publié le 3 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

À 33 ans, Rafael Nadal est toujours numéro 1 mondial. En entretien, ce dernier s'est confié sur sa carrière et sa philosophie de la gagne, un des piliers de sa réussite.

Alors que Rafael Nadal s'approche de la retraite, l'Espagnol a dévoilé sa philosophie dans le sport. Toujours numéro 1 mondial, Nadal a décrit sa capacité à se surpasser avec le temps. Mais Rafael Nadal a également expliqué un phénomène inhabituel dans le monde du sport : le Majorquin apprend plus de ses victoires que de ses défaites.

« J’ai toujours plus appris des succès que de mes échecs »