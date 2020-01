Tennis

Tennis : La révélation de Djokovic après sa victoire contre Shapovalov

Publié le 10 janvier 2020 à 10h35 par A.D. mis à jour le 10 janvier 2020 à 10h38

Novak Djokovic a eu besoin de trois sets pour se défaire de Denis Shapovalov. Comme il l’a lui-même confié, l’ogre serbe aurait pu ne pas s’en sortir dans cette rencontre.

Novak Djokovic n’a jamais eu autant de difficultés face à Denis Shapovalov. C’est en tous les cas ce qu’il a lui-même confié. En quarts de finale de l’ATP Cup, Novak Djokovic avait la lourde tâche d’affronter Denis Shapovalov. À la suite d’un énorme bras de fer, l’ogre serbe est venu à bout du jeune Canadien (20 ans). Dans des propos rapportés par Eurosport , Novak Djokovic a admis que Denis Shapovalov l’avait poussé dans ses retranchements.

«C'est le match le plus serré que je n’ai jamais joué contre Denis»