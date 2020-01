Tennis

Tennis : Monfils positive malgré sa défaite contre Djokovic

Publié le 6 janvier 2020 à 15h35 par A.D.

Balayé par Novak Djokovic ce lundi matin, Gaël Monfils a tiré un bilan positif de cette défaite.

Gaël Monfils ne désespère pas après sa lourde défaite contre Novak Djokovic. Pour son deuxième match à l’ATP Cup, le natif de Paris est tombé sur un os. Opposé à l’ogre serbe, Gaël Monfils s’est incliné sèchement en deux petits sets (6-3, 6-2). Dans des propos rapportés par L’Equipe , Gaël Monfils a analysé sa défaite face à Novak Djokovic.

«Ce sont des matches comme ça qu'il me faut pour me préparer»