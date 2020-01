Tennis

Tennis : Monfils dévoile les clés de sa victoire à l’ATP Cup

Publié le 4 janvier 2020 à 12h35 par A.D.

Ce samedi matin, Gaël Monfils s’est imposé face à Cristian Garin à l’ATP Cup. Le Français s’est enflammé après sa victoire face au Chilien.

Gaël Monfils a dû changer ses plans pour venir à bout de Cristian Garin. Opposé au Chilien à l’ATP Cup ce samedi matin, le natif de Paris a eu quelques difficultés. Malgré tout, Gaël Monfils est parvenu à l’emporter en deux sets (6-3, 7-5). Dans des propos rapportés par L’Equipe , le Français a livré son analyse de la partie. Comme il l’a lui-même confié, Cristian Garin lui a donné du fil à retordre. Ce qui l’a poussé à changer son fusil d’épaule.

«A un moment il ne ratait plus rien donc on a changé la tactique»