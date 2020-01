Tennis

Tennis : Monfils analyse sa défaite face à Djokovic !

Publié le 6 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

Sévèrement battu par Novak Djokovic (6-3, 6-2) ce lundi lors de l'ATP Cup, Gaël Monfils a jugé que le score ne reflétait pas le contenu de la rencontre.

Gaël Monfils n'est toujours pas parvenu à dominer Novak Djokovic ce lundi lors de l'ATP Cup (6-3, 6-2). C'était la 16ème rencontre entre les deux hommes et le résultat s'est toujours montré favorable à Djokovic. Pourtant Gaël Monfils ne désespère pas et a tenu à rappeler qu'il a obtenu 3 fois plus de balles de break que son adversaire. Pour Monfils, le score ne révèle pas le contenu du match, mais il espère pouvoir recroiser la route de Novak Djokovic lors de l'Open d'Australie qui commencera le 14 janvier.

« Le score est sévère »