Tennis : Monfils donne rendez-vous à Djokovic à l’Open d’Australie

Publié le 6 janvier 2020 à 17h35 par A.D.

Novak Djokovic n’a laissé aucune chance à Gaël Monfils ce lundi à l’ATP Cup. Comme il l’a lui-même confié, le Français veut se servir de cette défaite en vue de l’Open d’Australie.

Gaël Monfils veut apprendre de sa défaite. Opposé à Novak Djokovic ce lundi matin, le Français aura tenu moins d'une heure et demie. Pour son deuxième match à l’ATP Cup, Gaël Monfils s’est incliné en deux petits sets (6-3, 6-2). Dans des propos rapportés par L’Équipe , le natif de Paris a expliqué que cette rencontre était une bonne préparation pour l’Open d’Australie.

«Si je l'affronte à Melbourne, j'espère que je pourrai l'accrocher plus»