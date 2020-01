Tennis - ATP Cup

Tennis : Nadal annonce la couleur pour son choc face à Djokovic !

Publié le 11 janvier 2020 à 18h35 par La rédaction

Après s’être qualifié difficilement face à l’Australien Alex De Minaur (4-6, 7-5, 6-1) et envoyant par la même occasion l’Espagne en finale de l’ATP Cup, Rafael Nadal s’attend à une finale difficile face à la Serbie de Djokovic.

Les deux cadors de chaque équipe ont assuré l’essentiel. C’est en premier la Serbie de Novak Djokovic qui se qualifie pour la finale de l’ATP Cup. Le numéro 2 mondial a disposé difficilement du Russe Daniil Medvedev (6-1, 5-7, 6-4) mais a assuré la première place pour la finale du tournoi qui se jouera dimanche à Sidney. C’est ensuite l’Espagne qui rafle le dernier billet pour cette finale grâce à Rafael Nadal. Le numéro 1 mondial a écarté l’Australie de Alex De Minaur sans trop de facilité (4-6, 7-5, 6-1).

« Une finale super difficile » pour Nadal