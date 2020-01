Tennis

Tennis : Nadal remonté contre l'ATP après sa défaite contre Goffin !

Publié le 10 janvier 2020 à 20h35 par La rédaction

Après avoir perdu face à David Goffin (6-4, 7-6), et gagné lors du double décisif, Rafael Nadal s'est plaint des conditions difficiles de jeu en Australie.

Il est si rare d'entendre Rafael Nadal se plaindre. Mais malgré la victoire de l'Espagne lors du double décisif face à la Belgique, le Majorquin n'a pas semblé satisfait des conditions météo difficiles lors de sa défaite face à David Goffin (6-4, 7-6). Si l'Espagne va bien accéder aux demi-finales de l'ATP Cup, Rafael Nadal a envoyé une pique à l'organisation, estimant par ailleurs que son équipe est la plus désavantagée du tournoi.

« Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils n'ont pas mis le ventilateur dans le premier set »