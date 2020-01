Tennis

Tennis : Gasquet en dit plus sur son forfait pour l’Open d’Australie !

Publié le 12 janvier 2020 à 10h35 par J.-G.D.

Officiellement forfait pour l’Open d’Australie, Richard Gasquet revient sur ses pépins physiques au genou.

Richard Gasquet ne rejoindra pas Melbourne. Le Biterrois a annoncé son forfait pour l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison (20 janvier au 2 février) : « Non, je n'étais pas du tout prêt. Je n'ai pas assez de sets d'entraînement, c'est compliqué quand tu t'arrêtes deux mois et demi. J'aurais pu jouer, mais je ne suis pas compétitif ». La raison de son absence est assez simple : le 60ème mondial souffre toujours du genou. C'est ce qu'il déclare dans des propos rapportés par L'Équipe .

« Des petites merdes dans le genou qui font qu'il y a du liquide »