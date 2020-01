Tennis

Tennis : Open d'Australie, Montpellier... Gasquet évoque son retour !

Publié le 11 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

Blessé depuis le tournoi de Bâle fin octobre, Richard Gasquet ne sera pas présent à l'Open d'Australie. Le Français a néanmoins annoncé son retour pour le tournoi de Montpellier, début février.

À 33 ans, Richard Gasquet semble se rapprocher tout doucement de la retraite. Le Français enchaîne les pépins physiques et se retrouve dans une période compliquée de sa carrière, selon ses propres dires. S'il a réaffirmé sa volonté de ne pas se laisser abattre par sa situation, Gasquet préfère prendre son temps plutôt que de courir le risque d’abîmer davantage son corps. En entretien, Richard Gasquet a estimé qu'il valait mieux passer outre l'Open d'Australie pour revenir en forme lors du tournoi de Montpellier, qui a lieu du 2 au 9 février.

« L'idée, c'est de revenir à Montpellier début février »