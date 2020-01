Tennis

Tennis : Djokovic s'enflamme pour son «match exceptionnel» contre Medvedev !

Publié le 11 janvier 2020 à 16h35 par La rédaction

Au terme d’un match intense, Novak Djokovic est venu à bout de Daniil Medvedev (6-1, 5-7, 6-4) et qualifie la Serbie pour la finale de l’ATP Cup.

La bataille fut rude mais le résultat est là pour Novak Djokovic et l’équipe de Serbie. Le numéro 2 mondial a livré un combat long de 2h48 pour venir à bout du cinquième joueur au classement ATP Daniil Medvedev (6-1, 5-7, 6-4). Cette victoire a assuré la qualification de la Serbie pour la finale qui se jouera dimanche à Sidney face à l’Espagne de Rafael Nadal.

« Un match exceptionnel » selon Djokovic