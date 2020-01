Tennis

Tennis : Quand Roger Federer répond à... Greta Thunberg !

Publié le 11 janvier 2020 à 20h35 par La rédaction

Sur Twitter, la militante écologiste Greta Thunberg avait relayé un message à destination de Roger Federer, lui reprochant une trop proche proximité avec le lobby des énergies fossiles. Le Suisse lui a répondu via un communiqué.

C'est un duel pour le moins inattendu. Sur Twitter , la militante Greta Thunberg a relayé un tweet critique à destination de Roger Federer assorti du hashtag # RogerWakeUpNow (Roger réveille-toi maintenant). Le message initial provenait de militants écologistes reprochant à Roger Federer d'être l'un des ambassadeurs du Crédit Suisse , un groupe bancaire qui a récemment investi 51 milliards d'euros dans les énergies fossiles. Visiblement touché, Roger Federer a répondu via un communiqué ce samedi.

« Je m'engage à utiliser ma position privilégiée pour discuter de ces problématiques importantes avec mes sponsors »