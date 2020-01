Tennis

Tennis : Djokovic veut utiliser l’ATP Cup pour l’Open d’Australie !

Publié le 15 janvier 2020 à 17h35 par B.C.

Vainqueur de l’ATP Cup, Novak Djokovic compte profiter de ce succès pour enchaîner avec l’Open d’Australie.

Novak Djokovic arrive motivé en Australie. Septuple vainqueur de la compétition, le Serbe compte bien enchaîner avec un huitième sacre en 2020, même si Djoko reste méfiant vis-à-vis des autres participants comme l’a récemment confié le numéro 2 mondial : « Il n’y a pas de favori évident. Je pense que c’est vraiment ouvert. Il y a évidemment Federer, Nadal et moi-même, à cause de l’expérience et de tout le reste, et que par rapport à notre classement, nous sommes les favoris naturels. Mais il y a aussi Medvedev, (Stefanos) Tsitsipas, Dominic Thiem qui jouent un tennis vraiment extraordinaire ». Mais après son succès en ATP Cup, Novak Djokovic semble gonflé à bloc comme il l’a avoué sur le site de l’ATP.

« J’espère que je peux utiliser cette énergie positive pour l’Open d’Australie »